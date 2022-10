Quattro provvedimenti di "avviso orale" notificati dai carabinieri di Frosinone nei confronti di tre persone di Ceccano e un frusinate, autori, stando alle accuse, di reiterati comportamenti penalmente rilevanti e per tale motivo ritenuti socialmente pericolosi.

Tutti i destinatari dei provvedimenti di prevenzione, emessi dall'autorità di pubblica sicurezza, erano stati arrestati o denunciati dai carabinieri della Compagnia di Frosinone in quanto indagati per episodi delittuosi avvenuti nei comuni di Frosinone e Ceccano. L'avviso orale è stato notificato ad un uomo di Ceccano con precedenti di polizia per rissa, furto, molestia e disturbo alle persone e in ultimo furto aggravato in un luogo di culto.

Un'altra persona di Ceccano, nota per numerosi precedenti di polizia inerenti gli stupefacenti ed in ultimo tratto in arresto per spaccio di stupefacenti; altro uomo, sempre di Ceccano, con numerosi precedenti tra i quali estorsione, furto, danneggiamento, minacce, ed in ultimo tratto in arresto per danneggiamento e resistenza a pubblico ufficiale.

Inoltre il provvedimento è stato notificato a un frusinate con precedenti di polizia per furto aggravato, ed in ultimo lesioni e minacce aggravate.