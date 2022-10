Dati specifici e riferiti al Lazio compaiono in un dossier sulla "Filiera Automotive nella province di Frosinone e Latina, focus sul sistema produttivo locale di Cassino" da parte dell'Alfia edito nell'aprile 2022. Un lavoro scrupoloso e preciso e capace di indicare che «la catena di fornitura dello stabilimento di Cassino si sta allontanando in misura sempre maggiore dal territorio nazionale, un aspetto confermato anche dalla riduzione del numero di fornitori di primo livello localizzati entro 25 chilometri dallo stabilimento.

«Oggi le aziende che riforniscono lo stabilimento in modalità "Just in time", secondo quanto comunicato da Stellantis, sono soltanto 10 e occupano 1142 addetti. Ad esse vanno aggiunte altre cinque che forniscono lo stabilimento di Cassino in modalità "Just in sequence". Complessivamente queste 15 aziende assicurano 2.448 particolari, altri 3.502 componenti sono assicurati da tre aziende della logistica con magazzini a bordo stabilimento mentre i restanti 4.000 particolari (pari al 23%) provengono da altri fornitori».

Lo stesso dato ripartito sulla base della distanza chilometrica dello stabilimento fornitore dell'assemblaggio finale (Cassino Plant) indica che il valore degli acquisti in un raggio di 600 km è del 43% mentre quello compreso tra 600 e 1.200 km è del 57%».

E facendo un passo indietro: attualmente i particolari necessari per la produzione di Giulia e Stelvio sono 7.671, quelli previsti per Grecale 3.966. Le stime indicano che nei prossimi anni le produzioni provenienti dall'estero saranno maggiori rispetto ad oggi.

Rispetto agli anni precedenti, prima del lancio dei nuovi modelli Alfa, il valore della filiera italiana incideva dell'80% in confronto al 65% attuale. La crescita di forniture dai paesi "Low Cost Country", in modo particolare dall'Est Europa, è il dato più rilevante. Basta poco a capire. Per giulia e Stelvio gli acquisti in Italia coprono il 65%, il 22 dai paesi Lcc e il 13% dagli altri. Per il Grecale il 55% dall'Italia, IL 33% dai paesi low cost e il 12% dal resto.