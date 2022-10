Decadimento cognitivo: una tematica molto complessa e delicata che lo scorso sabato mattina è stata al centro di uno screening organizzato nell'ambito della campagna di prevenzione "Ciociaria in Salute" e che si è svolto ad Alatri presso il centro medico "Alexandra". I partecipanti alla giornata sono stati visitati dalla dottoressa Isabella Matteucci, del servizio di Neurologia dell'ospedale di Alatri, che ha messo in campo tutta la sua professionalità ed esperienza oltre che la sua cordialità.

Le visite sono state accurate ed hanno permesso ai pazienti di avere importanti indicazioni, in chiave preventiva e curativa, sia nell'immediato sia per il futuro. Insomma, la campagna di prevenzione gratuita "Ciociaria in Salute" prosegue senza soste e con importanti risultati, sia numerici sia, soprattutto, qualitativi. In merito vanno segnalati diversi casi in cui, proprio attraverso gli screening promossi dalla Onlus Iridis e dalla società Udica di Frosinone, sono state individuate situazioni critiche che hanno permesso ai cittadini interessati di correre ai ripari in tempo utile.

Ciò è avvenuto sia per la diagnosi dell'aneurisma dell'aorta addominale sia per quella della maculopatia, patologie che, se non prese per tempo, possono portare a conseguenze molto serie quali la rottura dell'aorta o la cecità. Risultati che hanno generato la soddisfazione degli organizzatori della campagna che hanno visto così concretizzarsi la ragione del progetto, vale a dire offrire alla popolazione importanti occasioni di visite gratuite in riferimento a patologie serie e di ampia diffusione fra la popolazione.

La prossima tappa di "Ciociaria in Salute" è ora in programma domani, 27 ottobre, a Strangolagalli: qui, presso la farmacia Malandrucco, è previsto uno screening per la diagnosi ecografica degli archi aortici. Come sempre l'evento è rigorosamente riservato agli over 65 e richiede la prenotazione obbligatoria al numero 324.6815144 (orario ufficio).