Tragedia all'alba a Cassino. Tragedia in pieno centro, in via Parini dove è stato dato l'allarme per un corpo a terra, immobile. Esanime, diranno poco dopo i soccorritori immediatamente chiamati. Per loro ogni intervento è apparso vano. Morto sul colpo un ragazzo di 37 anni volato giù dal quarto piano. Un gesto estremo, molto probabilmente, e uno choc non solo nella palazzina ma in tutta la città dove il giovane era conosciuto. Sul posto i carabinieri della compagnia di Cassino e, poco dopo, il magistrato di turno.