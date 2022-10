Un'automobile si è ribaltata, intorno alle 11 di ieri, al km 607,8 dell'autostrada A1 in territorio di Ferentino e in direzione sud.

L'uomo che era alla guida della vettura è stato trasportato in elicottero al policlinico "Gemelli" di Roma in codice rosso, ma non sarebbe in pericolo di vita. Sul posto gli agenti della polizia stradale, sottosezione A1, vigili del fuoco, personale dell'Ares 118 e di Autostrade per l'Italia.

Il traffico ha risentito notevolmente dell'incidente, anche perché è stato necessario bloccare il transito per agevolare le manovre dell'eliambulanza. Si sono formate almeno quattro chilometri di coda in direzione sud e in direzione di Roma tra Ferentino e Anagni. In alcuni tratti è stato possibile viaggiare su una sola corsia. Il traffico è tornato alla regolarità gradualmente da mezzogiorno.