Grande cordoglio per la scomparsa di Maria Teresa Letta, sorella della vice direttrice dell'Ufficio comunicazioni sociali della Diocesi. Il vescovo Gerardo Antonazzo, il direttore dell'Ufficio comunicazioni sociali - don Andrea Pantone - con tutti i suoi membri e i collaboratori della Pastorale Digitale partecipano sentitamente al cordoglio di Adriana Letta, per la scomparsa della amata sorella.

«Maria Teresa Letta, insegnante avezzanese, ha dedicato la sua vita alla cura del prossimo, non solo come professionista, ma anche come volontaria - fanno sapere dalla Diocesi - Per anni è stata vicepresidente nazionale della Croce Rossa Italiana, referente per l'area balcanica e presidente del comitato regionale Abruzzo. Come ricordato da Francesco Rocca, presidente della CRI, la dedizione di Letta - impegnata nel volontariato in Italia e all'estero per oltre cinquant'anni, guidando convogli umanitari in Bosnia, Bulgaria, Niger, Serbia, Kosovo e Montenegro - rsterà un nobile esempio per tutti». Ad Adriana Letta e ai suoi familiari un sentito cordoglio anche dalle redazioni di "Editoriale Oggi".