Esce fuori strada con l'auto e finisce contro un muretto. Ferita una trentottenne. L'incidente si è verificato intorno alle 14 ad Alatri, in località La Maddalena. Sul posto sono arrivati gli operatori del 118 che hanno trasportato la donna in ospedale, i carabinieri per i rilievi di rito e i vigili del fuoco. Non si esclude che la trentottenne possa essere stata colta da un malore.