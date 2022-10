Pensionato trovato morto in casa a Belmonte. Il decesso potrebbe risalire ad alcuni giorni prima. La scoperta fatta ieri sera in via Spetina. A insospettire alcuni vicini la luce sempre accesa in casa del pensionato. Un campanello d'allarme che ha messo in moto la squadra dei soccorritori. Poi la triste scoperta. Da un primo accertamento sembrerebbe essersi trattato di un malore fatale. Salma a disposizione della autorità giudiziaria.