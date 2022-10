Scuolabus elettrici, la Regione Lazio in soccorso dei piccoli comuni. È infatti pronto un ulteriore stanziamento pari a un milione e 400.000 euro (che porta il finanziamento complessivo a quattro milioni e mezzo) per dotare i Comuni fino a cinquemila abitanti di scuolabus elettrici. L'obiettivo è rinnovare il parco mezzi sostituendo con bus ecologici i vecchi mezzi alimentati con i combustibili fossili. Per quanto riguarda i paesi della provincia di Frosinone, i Comuni che hanno risposto al bando della scorsa primavera sono circa quaranta.

«Sono in tutto 195, su 255 Comuni, le richieste arrivate e abbiamo deciso di mettere ulteriori fondi per rispondere alle istanze pervenute – ha sottolineato il presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti – Per questo nel piano triennale per i piccoli Comuni abbiamo deciso di far scorrere le graduatorie con un nuovo finanziamento, offendo la possibilità agli studenti che vivono in queste comunità di avere a disposizione mezzi di trasporto che permettono loro di raggiungere la scuola, talvolta ubicata anche lontano da casa, ogni mattina».

È importante ricordare che prima di questo bando nel Lazio non erano attivi scuolabus elettrici. Secondo le stime della Regione, considerando tre fattori chiave, ovvero l'acquisto di almeno venti scuolabus, un anno scolastico di duecento giorni e un minimo di sessanta chilometri al giorno per ogni scuolabus, questo intervento permetterà una riduzione delle emissioni inquinanti per almeno duecento tonnellate di CO2 l'anno.

«Attraverso l'Ufficio di Scopo per i Piccoli Comuni e Contratti di Fiume – ha spiega Cristiana Avenali, delegata del presidente a Piccoli Comuni e Contratti di Fiume – abbiamo voluto ridare loro la centralità che meritano, contrastandone lo spopolamento e la rarefazione dei servizi essenziali e rendendoli protagonisti del rilancio della loro economia e identità. La sfida che ci ha sempre guidati è stata quella di fare dei Piccoli Comuni del Lazio un laboratorio del nuovo modello di sviluppo locale e sostenibile basato sulla green society e green economy e sull'innovazione».