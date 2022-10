«Cercasi società specializzata per costruire la Casa di Babbo Natale», con tanto di adeguata esperienza nel settore e le necessarie garanzie in termini di affidabilità.

Questo il senso del bando pubblicato dal Comune di Fiuggi in queste ore nell'ambito dei del palinsesto turistico e del cartellone di eventi per le festività natalizie nel periodo dal primo dicembre al 10 gennaio 2023.

«Nel villaggio - spiega il Comune - dovranno essere previsti spazi per lo svolgimento di spettacoli musicali, culturali, di intrattenimento, arte varia ed eventualmente di attività commerciali e vendita e per la somministrazione di cibi e bevande. Il villaggio dovrà essere concepito secondo un progetto unitario e presentare un'immagine coordinata delle varie attività, di strutture grafiche e illuminazione, tenendo conto del particolare contesto ambientale in cui si inserisce».

Questo perché la sede è stata già fissata nella Palazzina della Memoria sita in piazza dei Martiri di Nassiriya, nel cuore di Fiuggi Fonte, in posizione strategica. Le proposte potranno pervenire dalle associazioni culturali; dagli enti senza scopo di lucro pubblici o privati (Fondazioni, comitati ecc.); dalle società cooperative; dalle società che organizzano eventi culturali , sportivi, di spettacolo, intrattenimento o di vario genere; ma anche dalle società operanti in ambito turistico, come dalle associazioni di promozione sociale, di volontariato, dalle associazioni e dalle imprese che operano nel settore ricreativo e del tempo libero. I soggetti interessati, costituiti in forma di impresa individuale o di società, che siano in possesso dei requisiti richiesti, dovranno far pervenire la propria domanda di partecipazione alla selezione con allegata la documentazione richiesta e indicata nel bando di gara, (scaricabile dal sito del Comune di Fiuggi) entro e non oltre le ore 12 di mercoledì prossimo, 26 ottobre, pena la loro inammissibilità.