Uno sportello informativo per dare agli allevatori e assistenza tecnica, normativa, sanitaria e amministrativa, oltre che un supporto nel disbrigo delle pratiche burocratiche. A farsi portavoce di un settore in difficoltà è il consigliere regionale dei Cinque Stelle Loreto Marcelli.

«Offrire strumenti idonei alla semplificazione – sottolinea – e rendere più agevole l'interlocuzione con la Asl e le strutture amministrative, significa dare ai nostri allevatori non solo la possibilità di accelerare i processi burocratici ma anche rendere più efficaci gli iter procedurali».

Lo sportello informativo nascerà negli uffici comunali di Amaseno. «Per un territorio ricco di aziende zootecniche come quello dello provincia di Frosinone, in cui solo gli allevamenti bufalini sono circa 150 – ha concluso Marcelli – diventa fondamentale un punto informativo attraverso il quale si possano svolgere nella maniera più semplice tutti gli atti amministrativi».