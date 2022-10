Un'unica mente e un unico cuore. Questo il senso vero della cerimonia in corso nel tribunale di Cassino dove si sta per inaugurare l'esposizione permanente dei reperti archeologici consegnati agli uffici giudiziari di Cassino dalla Guardia costiera di Formia. Un passaggio che rafforza il legame tra il Cassinate e il Sud pontino sempre più forte, sotto tutti i punti di vista, dopo l'annessione alla realtà giudiziaria del Basso Lazio. Tantissime le autorità presenti per una cerimonia molto attesa.