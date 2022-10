Auto contro scooter, trasportato con l'eliambulanza al policlinico "Agostino Gemelli" di Roma un ventisettenne di Veroli, alla guida del due ruote. L'incidente si è verificato ieri mattina, intorno alle 10.30 all'incrocio di via Piana, a Ripi. Alla guida della macchina un sessantenne di Ripi.

Le cause dello scontro sono al vaglio dei carabinieri giunti sul posto per i rilievi di rito.

Sul luogo sono intervenuti gli operatori del 118 e l'elicottero dell'Ares. Il giovane è stato trasferito a Roma per un forte trauma cranico, fortunatamente non dovrebbe essere in pericolo di vita. Illeso invece il ripano alla guida dell'auto.

A meno di 24 ore, l'eliambulanza è atterrata di nuovo a Ripi: il giorno prima per trasportare a Roma un cinquantaquattrenne che conduceva il suo trattore e che si era scontrato con un'Alfa Romeo in località Meringo; ieri per trasferire il verolano, sempre in un nosocomio romano. Il ventinovenne è stato trasportato al policlinico "Agostino Gemelli" di Roma in codice rosso.

Torna insistente il problema della sicurezza stradale e della necessità di effettuare interventi volti a ridurre i rischi. L'eliambulanza in volo sul cielo di Ripi ha richiamato la curiosità di tanti cittadini.