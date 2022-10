Scendono ancora i numeri dei contagiati da nuovo Coronavirus. Il bollettino quotidiano, emesso ieri dall'Azienda sanitaria locale di Frosinone, ha registrato, infatti, 198 (a fronte di 1.259 tamponi effettuati) nuovi casi, 51 in meno rispetto alla rilevazione precedente. Una dato confortante che fa il paio con i nuovi negativizzati che sono stati 359, nove in più se si fa il paragone con il dato di due giorni fa; zero i decessi, mentre la nota dolente è rappresentata da una leggera crescita dei ricoverati che sono passati da 39 a 41.

Il primato di giornata dei nuovi contagiati è andato a Veroli con 25; a seguire Ceccano 19, Cassino 14, Alatri 13, Frosinone e Sora 12, Boville Ernica 11, Ferentino 9, Pignataro Interamna e Vico nel Lazio 8, Ripi 7, Anagni, Monte San Giovanni Campano e Morolo 5, Patrica, Piedimonte San Germano, Piglio, Pontecorvo, Sgurgola, Supino e Vallecorsa 4, Arpino, Ceprano, Fiuggi, Paliano, Sant'Apollinare, Trevi nel Lazio e Villa Santo Stefano 3, Amaseno, Ausonia, Campoli Appennino, Castro dei Volsci, Isola del Liri, Roccasecca, San Giorgio a Liri, Terelle, Torrice e Villa Santa Lucia 2, Acuto, Alvito, Aquino, Atina, Belmonte Castello, Castelliri, Castrocielo, Cervaro, Fontana Liri, Pescosolido, Pico, Pofi, San Giovanni Incarico, Sant'Elia Fiumerapido, Santopadre, Serrone, Strangolagalli e Villa Latina 1.

Nel Lazio sono stati diagnosticati, e inseriti nel bollettino di ieri, 2.674 nuovi casi positivi, 229 in meno rispetto alla rilevazione precedente. I casi a Roma città sono a quota 1.453. La Regione Lazio ha comunicato anche 3 morti. Nelle ultime 24 ore sono stati processati 13.981 tamponi antigenici e 1.905 tamponi molecolari per un totale di quasi 16mila test. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 16,8 per cento. I pazienti ricoverati nei reparti ordinari degli ospedali del Lazio sono attualmente 630, numero stabile rispetto a ieri. I pazienti ricoverati nelle terapie intensive sono 31, 6 in meno rispetto a ieri. Nelle ultime 24 ore sono guarite circa duemila persone. In isolamento domiciliare ci sono attualmente 59.087 pazienti positivi a Covid-19.