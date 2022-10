È tornata anche ieri. La troupe dalla trasmissione "Fuori dal coro" condotta su Rete 4 dal giornalista Mario Giordano, staziona nei pressi dell'abitazione delle occupanti la casa parrocchiale, pur di strappare un'intervista alle "suore" che sembra improbabile se non impossibile.

Questo pedinamento però non consente loro di uscire per fare approvvigionamento di acqua.

Una situazione che deve essere al più presto risolta perché l'inverno è alle porte e senza luce e acqua è difficile andare avanti per chiunque, figuriamoci per gente anziana come la madre di una delle due "signore", come le chiama il vescovo Loppa nella sua lettera che ha fatto diventare di dominio pubblico la storia.

Intanto don Pierluigi, che si trova a gestire una situazione incresciosa, pur di porre fine a questa vicenda offre loro ospitalità presso un'abitazione di famiglia. Elogiare la buona volontà del parroco è il minimo che si possa fare, perché sta gestendo una situazione inaspettata, che si è ritrovata tra le mani appena insediatosi. Ma si è fatto forte e che con la carità cristiana che lo ha sempre contraddistinto, offre ospitalità in un altro luogo che è poi un'abitazione della sua famiglia purché le "suore" lascino la casa parrocchiale che, a quanto sembra, però, non vogliono assolutamente abbandonare. Chissà intanto cosa ne pensano le tante associazioni cattoliche e non di Trevi e chissà se stanno prendendo iniziative per alleviare, in parte, i problemi, anche alimentari, delle occupanti che restano comunque persone, a prescindere.