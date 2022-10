Punta da un calabrone mentre sistema il giardino di casa va in shock anafilattico. Solo l'immediato intervento del 118 ha permesso di evitare il peggio. Ma la paura per le condizioni di salute di una ex maestra residente a Sant'Apollinare è stata davvero tanta.

L'episodio si è verificato nel tardo pomeriggio di venerdì in una zona di campagna della Valle dei Santi, in territorio di Sant'Apollinare.

Approfittando delle temperature miti una sessantasettenne avrebbe deciso di sistemare il giardino con l'intento, come sempre, di prepararlo all'arrivo dell'inverno. Una procedura consueta per la pensionata, amante del verde.

Improvvisamente un pizzico avvertito nella parte alta del corpo e un dolore intenso. Poi l'inizio del malore.

Sono stati i familiari della donna ad allertare il 118, comprendendo subito la gravità della situazione.

La pensionata, in shock anafilattico, avrebbe davvero rischiato molto - anche la vita - se i medici non avessero agito con rapidità e fermezza.

Dopo una prima stabilizzazione nel giardino di casa della ex maestra, la pensionata è stata trasferita al Santa Scolastica per le cure del caso.

Affatto da sottovalutare le conseguenze legate all'intossicazione provocata dal veleno di calabroni e insetti. In casi estremi, questo potrebbe provocare danni anche a livello cardiaco, renale e muscolare. Portando al decesso.

La pensionata è stata curata e tenuta per tutta la notte in osservazione, per monitorare la reazione ai farmaci. Ed ha avuto una rapida ripresa.

La stessa, poi, ha voluto ringraziare i medici e gli infermieri che le hanno salvato la vita, sottolineando quanto fondamentale sia la preparazione e la bravura dei soccorritori. E quanto sia importante il loro intervento quasi immediato.