Spaventoso frontale sulla Casilina, presso il bivio Meringo. Coinvolti nello scontro un'auto e un trattore, elitrasportato l'uomo alla guida del mezzo agricolo.

L'incidente si è verificato ieri mattina, intorno alle 11.30, in prossimità del bivio sulla Casilina. Le persone coinvolte sono un giovane di Ceprano, alla guida della Giulietta Alfa Romeo. e un 54enne di Ripi che conduceva il trattore. Quest'ultimo, che inizialmente aveva perso i sensi, è stato elitrasportato al Policlinico "Umberto I" di Roma. L'uomo, che ha riportato trauma cranico, fortunatamente non sarebbe in pericolo di vita. Sul luogo sono intervenuti gli operatori del 118, i vigili del fuoco, la Polizia stradale per gli accertamenti di rito e l'eliambulanza che, dopo la stabilizzazione del 54enne, si è alzata in volo per trasportarlo al policlinico.

Il sindaco Piero Sementilli si è attivato subito per conoscere le condizioni delle persone coinvolte, in particolare dell'uomo alla guida del trattore che, considerando il mezzo, era a rischio maggiore. «Fortunatamente si è trattato di un sinistro senza vittime - ha commentato il sindaco - Colgo l'occasione per ricordare che per la messa in sicurezza dell'incrocio Meringo abbiamo ottenuto dall'Asi, che ringrazio ancora nella persona del presidente Francesco De Angelis, un finanziamento di 600mila euro. È stata attivata la procedura per i lavori, pertanto verrà realizzato l'intervento che garantirà sicurezza riducendo il rischio di incidenti».

Il bivio è trafficato, ci sono innesti stradali, attività commerciali e spesso si registrano sinistri. La distrazione, la presenza di mezzi in manovra, l'immissione di auto sulla Casilina alzano i livelli di rischio. Si tratta di un'area critica, tanto che è stato predisposto un apposito progetto di messa in sicurezza, finanziato dall'Asi.