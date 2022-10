Ancora una battuta d'arresto nella diffusione del Covid-19 in provincia di Frosinone. Il bollettino quotidiano, emesso ieri dall'Azienda sanitaria del capoluogo, parla, infatti, di 249 nuovi casi (a fronte di 1.312 tamponi effettuati), 37 in meno rispetto alla rilevazione precedente. Crescono i nuovi negativizzati con 350 unità, due in più del dato precedente; zero i decessi, mentre sono 39 le persone ricoverate in ospedale.

Il primato di giornata dei contagi è andato al capoluogo con 29 casi; a seguire Veroli 17, Ferentino 15, Alatri 14, Boville Ernica e Ceccano 13, Paliano 11, Anagni 10, Ceprano e Pontecorvo 9, Cassino 8, Fiuggi e Ripi 7, Arpino e Isola del Liri 5, Monte San Giovanni Campano, Morolo, Roccasecca e Vico nel Lazio 4, Aquino, Casalvieri, Patrica, Piedimonte San Germano, Pignataro Interamna, Sora, Supino e Vallecorsa 3, Arce, Atina, Fontana Liri, Giuliano di Roma, Piglio, Pofi, Sant'Elia Fiumerapido, Sgurgola, Terelle, Villa Santa Lucia e Villa Santo Stefano 2, Acuto, Alvito, Arnara, Castelliri, Cervaro, Colfelice, Collepardo, Esperia, Pescosolido, san Giovanni Incarico, San Vittore del Lazio, Strangolagalli, Torrice e Villa Latina 1.

Sono stati, invece, 2.903 i nuovi casi di pazienti positivi al Covid 19 registrati nella regione Lazio nella rilevazione diffusa ieri, 413 in meno rispetto a quella precedente. Nelle ultime ore sono stati processati 3.523 test molecolari e 16.465 antigenici, per un totale di 19.988 tamponi: il rapporto fra i tamponi e i pazienti positivi al covid, invece, è di 14,5%. A comunicarlo, come di consueto, è stato l'assessore alla Salute della regione Lazio, Alessio D'Amato. Nella regione, inoltre, sono stati contati 3 morti, 4 in meno rispetto al dato precedente, mentre le persone guarite sono state 2.045. Nella capitale i contagi di hanno raggiunto quota 1.547, mentre nelle province i nuovi pazienti sono 759.

All'interno del territorio regionale gli attuali casi positivi sono 59.110 con 58.443 persone in isolamento. Nelle strutture ospedaliere si trovano ricoverate 630 persone nei reparti ordinari, 10 in più rispetto a ieri, mentre le terapie intensive occupate sono 37, una più di ieri.

Dall'inizio della pandemia, infine, sono morte 12.184 persone e altre 2073.564 sono guarite a fronte di 2144.858 casi esaminati in totale. Dopo quella di Frosinone, esclusa Roma, la provincia che ha registrato il dato peggiore dei contagi è stata quella di Latina con 246 nuovi positivi. Anche a livello nazionale continua la curva discendente dei contagi con 36.116 nuove positività, oltre 4.000 in meno sia rispetto al dato precedente sia rispetto alla rilevazione di sette giorni fa, quando ha più senso fare il confronto. Anche il tasso di positività continua a calare, oggi di otto decimali portandosi così al 16,9%. Sono però sempre tanti i morti, ieri 91 dopo gli 84 di venerdì. Sono invece 8 in meno i ricoverati nelle terapie intensive, 51 in più quelli nei reparti di medicina. Ma anche sugli ospedali la pressione sembra iniziare ad allentarsi.