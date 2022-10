È arrivata anche la televisione. Una troupe del gruppo Mediaset, per la trasmissione "Fuori dal coro" di Rete 4, è giunta ieri mattina a Trevi del Lazio richiamata dalla storia delle "suore" che occupano, gratuitamente, la casa parrocchiale da oltre 6 anni e che ora sono sotto sfratto. La giornalista ha intervistato qualche passante per saperne di più su una vicenda che sta catalizzando non solo l'attenzione della popolazione trebana, ma anche i media nazionali.

La troupe televisiva, giunta in mattinata in paese, ha rotto la monotonia di un paese che durante le prime ore della giornata è tranquillo, anche troppo tanto che è stato difficile persino trovare gente con cui parlare. Intanto il Comune di Trevi nel Lazio ha richiesto l'intervento dei servizi sociali del distretto socio assistenziale di Alatri per valutare la situazione e trovare una soluzione e porre fine, per il bene di tutti, ad una vicenda particolare.

Come sempre accade in questi casi c'è chi difende le "suore" alle quali molte persone portano alimenti e tanto altro e chi invece reputa giusta l'atteggiamento della diocesi che le vuole fuori dalla casa parrocchiale che serve ad ospitare il parroco e i preti che a turno vanno a Trevi a prestare servizio. Sono molti però quelli che dichiarano non giusta la decisione di staccare acqua e luce alle tre persone, una delle quali madre di una delle due "suore", che è molto anziana. Chissà se la televisione riuscirà a far venire incontro le parti? Al momento è difficile ipotizzare come andrà a finire, certo è che per ora le donne, nonostante siano nella casa parrocchiale senza acqua e senza luce, non sembrano intenzionate a lasciare il posto dove sono arrivate anni fa per chiedere l'ospitalità che hanno ottenuto.