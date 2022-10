Situazione stazionaria per i contagi al Covid-19 in Ciociaria. Ieri 286 nuovi positivi dopo i 296 di giovedì. E si conferma il trend in discesa con un meno 24% in sette giorni. Il calo interessa pure l'incidenza per 100.000 abitanti, a 397, e il tasso di positività, al 15%. Stessa cosa per i ricoverati che calano da 47 a 44. Nessun decesso per il secondo giorno di fila.

La giornata

Dei 286 contagiati, 33 sono ad Alatri, 31 a Frosinone, 26 a Ceccano, 20 a Ferentino, 17 a Sora, 16 ad Anagni, 14 a Cassino, 12 a Veroli. Quindi, sotto la doppia cifra, Ceprano, Fiuggi, Monte San Giovanni Campano e Santopadre 8, Isola del Liri e Ripi 5, Arnara, Arpino, Boville Ernica e Torrice 4, Aquino, Campoli Appennino, Castro dei Volsci, Morolo, Paliano, Roccasecca, Trivigliano, Vallerotonda, Vico nel Lazio e Villa Santo Stefano 3, Cervaro, Fontana Liri, Pignataro Interamna, Pontecorvo e Vallecorsa 2, Atina, Ausonia, Falvaterra, Fontechiari, Giuliano di Roma, Guarcino, Pastena, Patrica, Pescosolido, Picinisco, Pico, Piedimonte San Germano, Piglio, San Giorgio a Liri, San Vittore del Lazio, Sgurgola, Strangolagalli, Vallemaio e Villa Santa Lucia 1.

Il trend

La settimana viaggia a 1.342 casi alla media di 268,40, decisamente meno rispetto ai 331,71 della precedente e ai 368,41 di quella prima ancora. Negli ultimi sette giorni si contano 1.895 contagiati (media 270,71) per una diminuzione del 24,29% rispetto ai sette giorni precedenti. Il 14 ottobre, invece, segnava ancora un più 2,25% nel confronto sempre con i sette giorni prima. Il 7 ottobre, invece, registrava un incremento del 25,73% rispetto ai sette gironi precedenti. Il 30 settembre, infine, era al più 38,97%. Si rileva, pertanto, una diminuzione dei casi, iniziata alla fine della passata settimana. A ottobre sono 6.846 i contagiati, alla media di 326, la seconda più alta degli ultimi sei mesi. In termini assoluti già superati i dati dei mesi di settembre e dicembre 2021.

I decessi

Anche ieri nessuna vittima, come nella giornata precedente. I decessi della settimana restano 4. E già così sarebbe la peggiore, a sotto questo punto di vista, dalla prima di agosto.

Gli indicatori

L'incidenza per 100.000 abitanti cala ancora, ora è a 397,27, nono giorno di fila in discesa. Stiamo tornando sui livelli del 29 settembre. Il tasso di positività scende ancora e si posiziona al 15,01% dal 17,18% delle 24 ore precedenti. La media di questa settimana è del 15,50%, la migliore dal 14,47% del periodo 5-11 settembre.

I ricoverati e i guariti

I ricoverati scendono a 44, come mercoledì, in diminuzione dai 47 di giovedì. Sono numeri che non si vedevano da prima di Ferragosto. Sul fronte dei guariti, invece, se ne aggiungono altri 348 per un totale settimanale di 1.739, in linea con i 2.512 dell'intera precedente settimana.

I tamponi

Sono altri 1.905 i test effettuati in provincia di Frosinone. Attualmente, da lunedì, ne sono stati processati 8.262, leggermente in calo nel confronto con il periodo precedente (che, sempre al venerdì, ne contava 8.835).

Il bollettino regionale

Nel Lazio su 17.727 tamponi, si registrano 3.316 nuovi casi positivi (-341) e 7 decessi (+1). Nel bollettino 620 ricoverati (+6), 36 pazienti nelle terapie intensive (+2) e 2.970 i guariti. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 18,7%. Sul fronte del vaccino antinfluenzale, l'assessore Alessio D'Amato rende noto che «ad oggi sono state distribuite oltre 535.000 dosi di vaccino ai medici di medicina generale e ai pediatri di libera scelta. Sono state registrate oltre 110.000 somministrazioni e sono attivi nella campagna vaccinale 2.494 medici di medicina generale e 203 pediatri».