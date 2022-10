Dopo due anni di stop forzato dalla pandemia, in cui tutti i volontari sono stati impegnati nell'emergenza sanitaria, la Croce Rossa Italiana torna in piazza per due giornate di salute e prevenzione con visite specialistiche gratuite. Domani e dopodomani, 22 e 23 ottobre dalle 9 alle 17, a San Donato Val di Comino trona il Cri Salus Day.

Il comitato di Piedimonte San Germano, unità di San Donato Val di Comino, sarà in piazza Tenente Maurizio Simone per riportare tra la gente la cultura del soccorso, della prevenzione, della salute e del volontariato. L'iniziativa è patrocinata dal Comune di San Donato.

La giornata di domani sarà dedicata a screening cardiologici con elettrocardiogramma e verranno effettuate misurazioni glicemiche, della pressione arteriosa e della saturazione.

Il 23 saranno effettuati screening ecografici tiroideo e addominale, eseguiti dal dottor Pasquale Florio. Sarà inoltre presente la dottoressa Daniela Pellegrini per consigli nutrizionali.

Ci saranno, poi, dimostrazioni delle manovre di rianimazione e disostruzione pediatriche e di massaggio cardiaco e una simulazione di soccorso in caso di incidenti. Verrà infine dedicato uno spazio all'educazione stradale e alle attività per i giovani e saranno fornite informazioni sulle attività dello sportello sociale e quelle di raccolta sangue.