La discesa dei casi Covid in provincia di Frosinone è confermata anche dai numeri di ieri: 296 positivi e casi settimanali che scendono sotto i 2.000 per la prima volta dalla fine di settembre. L'incidenza per 100.000 abitanti cala ancora e torna sotto quota 400. Il tasso di positività risale al 17,18%. Mentre crescono ancora i ricoverati, ora 47. Per il primo giorno della settimana non si hanno decessi.

La giornata

Dei 296 contagiati in Ciociaria 24 sono a Ceccano, per la seconda giornata di fila il centro con più positivi. Seguono Anagni con 22, Alatri e Cassino con 21, Frosinone con 17, Veroli con 16, Ferentino con 15, Bovile Ernica e Ceprano con 10, MonteSan Giovanni Campano eRipi con 9,Roccasecca, Sora e Vallecorsa con 8, Morolo e Paliano con 6, Aquino e Isola del Liri con 5, Amaseno e Supino con 4, Acuto, Arce, Castro dei Volsci, Cervaro, Fiuggi, Giuliano di Roma, Pontecorvo, San Giorgio a Liri, San Giovanni Incarico, Trivigliano e Vico nel Lazio con 3, Arpino, Broccostella, Castelliri, Fontana Liri, Fontechiari, Piedimonte San Germano, Pignataro Interamna, Pofi, Rocca d'Arce, Sgurgola e Villa Latina con 2, Arnara, Atina, Ausonia, Belmonte Castello, Coreno Ausonio, Esperia, Fumone, Patrica, Pescosolido, Pico, Piglio, Sant'Elia Fiumerapido e Villa Santa Lucia con 1.

I decessi

Ieri nessun decesso, per la prima volta da lunedì. I morti della settimana restano così 4. La precedente, invece si era chiusa a zero. L'ultima con un numero così elevato di vittime era stata la prima di agosto.

L'andamento

I contagi della settimana sono 1.056 a una media di 264 e sarebbe il minimo dai 210 del periodo 19-26 settembre. Negli ultimi sette giorni si torna sotto quota 2.000 cosa che non si ripeteva dai gironi 24-30 settembre. I 1.904 casi a 272 di media segnano un meno 25,63% rispetto ai sette giorni antecedenti. Al 13 settembre, invece, si registrava ancora una crescita, seppur moderata,del5,09% nel confronto con il periodo prima ancora. Del resto, la tendenza di questa settimana è confermata anche in Italia, seppur con numero meno incisivi. Secondo il Gimbe, infatti, «nell'ultima settimana i contagi tornano a scendere (-6,2%). Crescono ricoveri ordinari (+11,7%), terapie intensive (+13,4%) e decessi (+38,4%). Si allarga la platea della quinta dose. Quarta dose: scoperte 4 persone su 5». A ottobre sono 6.560 i positivi alla media di 328, in risalita rispetto alla media di 208,90 di settembre. Di questi 627 sono a Frosinone, 488 a Ceccano, 447 ad Alatri, 369 a Veroli, 363 a Cassino, 257 a Ferentino, 251 ad Anagni, 230 a Sora, 213 a Boville Ernica e 201 a Monte San Giovanni Campano, tra quelli con più contagiati.

Gli indicatori

Da otto giorni a questa parte l'incidenza per 100.000 abitanti ha ripreso a scendere. Adesso è arrivata a 399,16. Ed è tornata come era alla fine di settembre. Il tasso di positività, pur in risalita ieri, si mantiene al di sotto delle medie dell'ultimo periodo. Ieri era al 17,18% dal 14,44% del giorno prima. La media della settimana è al 15,62%.

Ricoverati e guariti

Continua, all'opposto, la risalita dei ricoverati. Ieri erano 47 dai 44 del giorno prima (e dai 40 martedì). Si tratta del nuovo massimo dopo i 52 del 12 agosto. Rispetto all'inizio del mese, invece, si contano 21 ricoverati in più. I negativizzati crescono di altre 344 unità, confermando la tendenza che vede più guariti che nuovi positivi negli ultimi tempi. I negativizzati della settimana sono 1.391 e quelli del mese 6.380.

I tamponi

Il numero dei tamponi processati ieri è di 1.723 in discesa rispetto ai 2.085 di mercoledì e anche dai 2.087 del passato giovedì.

Il bollettino del Lazio

Nel Lazio sono 3.657 i nuovi casi positivi (+124) con 6 decessi (-2). Nel bollettino ci sono anche 614 ricoverati (-2), 34 pazienti in terapie intensive (0) e 3.740 guariti. Il tasso è al 16,8%.