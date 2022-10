I carabinieri della stazione di Veroli hanno arrestato un uomo di 53 anni del posto con l'accusa di evasione. Era infatti già sottoposto alla detenzione domiciliare nella sua abitazione per reati contro il patrimonio, ma ha deciso di concedersi una passeggiata per l'acquisto di alcolici e tabacco.

Sorpreso dai militari dell'Arma in una strada del centro storico, piuttosto distante da casa sua, è stato tratto in arresto. Prima, però, alla vista dei carabinieri ha tentato di darsi alla fuga. Dopo l'udienza di convalida è stato posto nuovamente agli arresti domiciliari.

Carabinieri in azione anche a Boville Ernica dove, supportati dal personale del Nas di Latina, i militari hanno eseguito una serie di controlli in esercizi pubblici e attività commerciali per verificare il rispetto della normativa sul commercio al dettaglio e la disciplina in materia igienico-sanitaria per la vendita di alimenti e bevande.

Nel corso dell'ispezione compiuta in un supermarket della zona i carabinieri e i loro colleghi del Nas hanno accertato alcune carenze di tipo igienico-sanitarie che hanno portato alla contestazione di sanzioni amministrative per un totale di 1.000 euro.