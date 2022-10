Dopo il rimbalzo del martedì, nuova discesa dei casi giornalieri. Nelle ultime 24 ore i positivi al Covid in provincia di Frosinone scendono da 419 a 301. E, negli ultimi sette giorni, si registra una contrazione del 24%. Tuttavia, si ha un altro decesso, il quarto in tre giorni cosa che non succedeva dal 26 e 27 giugno. Da sette giorni a questa parte l'incidenza per 100.000 abitanti continua la fase calante, mentre anche l tasso di positività scivola al 14,44% dal 19,88% di martedì. I ricoverati, invece, crescono da 40 a 44, nuovo massimo dai 45 del 13 agosto.

La giornata

Dei nuovi 301 casi, 37 sono di Ceccano, 36 di Alatri, 31 di Frosinone, 17 di Ferentino, 11 di Cassino, 10 di Sora, 9 di Veroli, 8 di Morolo, Ripi e Roccasecca, 7 di Ceprano e Monte San Giovanni Campano, 6 di Anagni, Boville e Santopadre, 5 di Ausonia, Fiuggi e Supino, 4 di Isola del Liri, Pastena, Pontecorvo, Torrice e Vico nel Lazio, 3 di Arpino, Broccostella, Colle San Magno, Fontana Liri, Piedimonte San Germano, San Giorgio a Liri, San Giovanni Incarico e Sant'Elia Fiumerapido, 2 di Acuto, Alvito, Cervaro, Colfelice, Paliano, Pofi, Strangolagalli, Trivigliano e Vallecorsa, 1 di Aquino, Arnara, Casalvieri, Castelliri, Castro dei Volsci, Collepardo, Coreno Ausonio, Fontechiari, Guarcino, Pescosolido, Piglio, Pignataro Interamna, Serrone, Sgurgola, Trevi nel Lazio, Vicalvi e Villa Santo Stefano.

Il decesso

La Asl di Frosinone ha comunicato una nuova vittima. Si tratta di un uomo di 57 anni di Isola del Liri. Nei primi tre giorni della settimana si contano già quattro vittime dopo che, negli otto precedenti, non ne era stata segnalata nemmeno una. Quattro morti a distanza così ravvicinata non capitavano dal 26 e 27 luglio.

L'andamento

Da lunedì si hanno 760 contagiati a 253,33 di media. In sette giorni fanno 2.000 a 285,71 di media per una flessione del 24,50% rispetto ai sette giorni antecedenti. All'opposto dal 6 al 12 ottobre si registrava ancora un più 16,24% nel confronto con il periodo precedente. Ottobre, in 19 giorni, ha quasi raggiunto il dato di settembre con 6.264 (tre in meno del totale del mese prima) alla media di 329,68. Al momento è il valore più alto degli ultimi tre mesi. Ma siamo ancora lontani dai numeri di luglio, andato in archivio con 21.393 positivi alla media di 690,09. Sempre in questo mese si contano 610 casi a Frosinone, 464 a Ceccano, 426 ad Alatri, 353 a Veroli, 342 a Cassino, 242 a Ferentino, 229 ad Anagni, 222 a Sora, 203 a Boville Ernica, 192 a Monte San Giovanni Campano, 170 a Isola del Liri, 147 a Ripi, 138 a Paliano, 134 a Ceprano, 130 a Roccasecca e 119 a Fiuggi tra i centri con il maggior numero di contagiati.

Gli indicatori

Praticamente da una settimana l'incidenza per 100.000 abitanti ha ripreso a scendere. Dopo aver raggiunto il top di 555,35 ora è scesa a 419,29 sui valori registrati già tra fine settembre e inizio ottobre. Il tasso di positività, invece, segna una nuova diminuzione con il 14,44% tanto che la media di questo scorcio di settimana si riposiziona al 15,10% su livelli che non si vedevano dal periodo 5-11 settembre.

I ricoverati e i guariti

Balzo in avanti dei ricoverati che crescono, in sole 24 ore, da 40 a 44. E sono 18 in più rispetto all'inizio del mese. Non a caso, si tratta del nuovo massimo dai 45 del 13 agosto. Mercoledì scorso erano, invece, 38. I guariti continuano a superare il numero dei nuovi positivi di giornata ormai da sei giorni. Ieri se ne sono aggiunti altri 409 con la quota settimanale che si porta a 1.047.

I tamponi

Dopo l'impennata della trascorsa settimana, il numero dei test processati si sta assestando. Con i 2.085 di ieri da lunedì sono 4.602. Mercoledì scorso erano 4.972.

Il dato regionale

Su 20.232 tamponi, si registrano 3.533 nuovi casi positivi (-1.177) con 8 decessi (-1). Si contano poi 616 ricoverati (+12), 34 pazienti in terapia intensiva (-3) e 4.502 guariti. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 17,4%.