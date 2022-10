Scontro tra due auto all'incrocio di via Marittima nella parte bassa del capoluogo. È successo intorno alle 19.30. Coinvolte una Citroën C1 e una Volkswagen Golf. Ferita una donna alla guida della Citroën. Sul posto il personale medico con un'ambulanza con cui la ferita è stata portata in ospedale per le cure del caso. La dinamica dell'incidente è al vaglio dei carabinieri intervenuti sul posto per i rilievi. Inevitabili le ripercussioni al traffico veicolare. Un simile incidente si è verificato circa tre settimane fa nello stesso incrocio.