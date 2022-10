Oltre settanta ecografie per la prevenzione dell'aneurisma dell'aorta addominale e altrettanti esami audiometrici: sono i numeri di "Ciociaria in Salute" relativi alle due ultime tappe di Arce e Broccostella, svoltesi, rispettivamente, giovedì 13 e venerdì 14 ottobre. Risultati che confermano la bontà della campagna di prevenzione gratuita promossa dalla Onlus Iridis e dalla società Udica di Frosinone.

Un progetto partito il 29 settembre scorso e che nelle sue prime sei giornate (2 ad Alatri, 1 ad Arpino, Arce, Ferentino e Broccostella) ha fatto registrare un ampio consenso sia da parte della popolazione sia da parte delle amministrazioni comunali che hanno patrocinato gli eventi.

Grande la soddisfazione di Giacomo Spaziani, titolare di Udica e ideatore della campagna di prevenzione, e dei rappresentati istituzionali coinvolti: il sindaco Germani e il consigliere Di Ruzza ad Arce e il sindaco Urbano a Broccostella.

"Un'iniziativa di grande valenza sociale – hanno rimarcato gli amministratori – che offre alle popolazioni coinvolte l'opportunità di sottoporsi ad importanti e qualificate visite specialistiche nell'ottica della prevenzione di varie patologie. Un plauso, quindi, agli organizzatori per un progetto che merita ogni forma di supporto".

"Ciociaria in Salute" marcia quindi spedita e sono già in programma altre due tappe: la prima mercoledì prossimo, 19 ottobre, a Ceccano per la prevenzione della maculopatia e la seconda ad Alatri, 22 ottobre, per la prevenzione del decadimento cognitivo.

Ricordiamo che tutti gli screening sono riservati agli over 65 e che i posti disponibili (30 per ogni giornata) sono assegnati previa prenotazione telefonica al numero 324.6815144.