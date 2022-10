Auto si sfrena, bimbo di due anni elitrasportato a Roma, la madre trasferita allo Spaziani. Paura oggi a Pofi nelle prime ore del pomeriggio quando, nei pressi del parcheggio adiacente alla biblioteca, mentre una donna sistemava in auto sul seggiolino il figlio di due anni,

la macchina si è sfrenata. La donna ha cercato di arrestare il mezzo, ma è scivolata. L'automobile alla fine si è bloccata, fortunatamente la donna non ha riportato gravi ferite, mentre il piccolo solo contusioni agli arti.

La madre aveva già agganciato le cinghie del seggiolino per cui il bambino era bloccato e a seguito dell'urto non ha sbattuto la testa, né riportato ferite gravi. Sul luogo sono intervenuti gli operatori del 118 ed i Carabinieri del luogo. In ogni caso il bambino, considerata la tenera età, è stato elitrasportato presso un ospedale romano.