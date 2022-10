Encomiabile l'impegno di Ferdinandi per i 50 anni di Fca, unico a ricordarsi un evento così significativo per il territorio provinciale e regionale, ma, forse, ciò che è mancato è stato l'impegno delle altre istituzioni. Hanno partecipato da spettatrici passive mentre un comune di medie dimensioni ha dato il massimo per celebrare il mezzo secolo. Forse si sarebbe dovuto vedere il fervore di tante realtà, grandi e piccole, pronte a formare un comitato promotore e arrivando a sognare - per tempo - un cinquantesimo che assurgesse a rango di evento-calamita anche di personalità industriali italiane e/o legate a Stellantis.

Per raccontare soprattutto le prospettive, magari a più tappe e in più luoghi, e con un coinvolgimento finanche del Governo o di Province e Regioni di una vasta area. Ma coi tempi che corrono e con la instabilità che regna si sarà fatto il massimo e avrà sicuramente migliore fortuna la proposta infrastrutturale, anche questa lanciata da Piedimonte, dove tutti hanno annuito e promesso di mostrare i muscoli.