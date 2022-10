È morto Gianluca Giuliani, 57 anni, impiegato dell'ufficio postale di Castelliri. Era di Isola del Liri, molto conosciuto e stimato. La notizia ha destato tanto dolore in tutti i suoi cari e nelle persone che lo conoscevano. I funerali si svolgeranno domani alle 16 nella Collegiata di San Lorenzo Martire a Isola del Liri. Giuliani era impegnato anche con le iniziative della chiesa e tutti lo ricordano anche per la sua "musica". «Ovunque tu sia, metti un po' di musica per farci sentire ancora insieme a te. Ciao tecnico», «Rimarrai sempre nei nostri ricordi. Sei sempre stato gentile e cordiale con tutti». Questi alcuni commenti sul suo profilo Facebook dove in tanti stanno postando foto e ricordi del cinquantasettenne. Tanti anche i messaggi di cordoglio e vicinanza alla famiglia.