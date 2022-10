Esce fuori strada con lo scuolabus: feriti nove bimbi che erano a bordo, di cui uno grave ma non in pericolo di vita. È successo a Minerve in provincia di Verona. L'autista stava riportando a casa i bambini quando è finito in un fosso. Il conducente è stato sottoposto all'alcol test e aveva un tasso alcolemico di 1.5 grammi nel sangue.