Era rimasto coinvolto in una rete di spacciatori di droga e durante il blitz dei carabinieri, in un rione del centro a Ferentino, si era dato alla fuga. L'uomo era ricercato dal 2019, adesso però i carabinieri del Comando stazione di Ferentino lo hanno arrestato. Si tratta di un ventunenne di origine albanese che si era reso, dunque, latitante. I militari lo hanno sorpreso e arrestato a Ferentino nell'abitazione della fidanzata.

È stato grazie ai prolungati e meticolosi pedinamenti di amici e conoscenti con cui il cittadino albanese negli ultimi periodi aveva stretto i contatti, se i militari sono riusciti a rintracciarlo. L'arresto del giovane è scattato in esecuzione di un provvedimento cautelare emesso dal gip del tribunale di Frosinone poiché indagato, in concorso, di traffico illecito di sostanze stupefacenti. L'uomo era ricercato dal 2019 nell'ambito dell'indagine condotta dai carabinieri del nucleo operativo della Compagnia di Anagni, che lo vedeva coinvolto, insieme ad altri connazionali e non, in una rete di spacciatori attivi tra il 2019 ed il 2020 nella provincia ciociara.

Dieci gli indagati, 9 le ordinanze di misura cautelare in carcere tra italiani e stranieri, per lo più albanesi, tutti domiciliati a Ferentino; nel corso dell'operazione antidroga battezzata "Piazza pulita" dall'Arma, vennero riscontrate numerose cessioni di crack, grazie ai servizi di osservazione e pedinamento effettuati dai carabinieri, e ci furono anche diversi acquirenti di droga segnalati al prefetto, oltre 15. Soltanto il ventunenne si diede alla fuga rendendosi irreperibile e facendo rientro nel paese di origine, come appurato dalla indagini delle forze dell'ordine.

Il giovane fermato al termine delle formalità di rito, su disposizione dell'autorità giudiziaria è stato sottoposto agli arresti domiciliari. Le ordinanze vennero emesse dal gip del tribunale di Frosinone su richiesta della locale Procura della Repubblica nei confronti dei soggetti ritenuti responsabili a vario titolo di reati plurimi di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti quali cocaina e crack.