Incidente all'altezza della rotatoria in via Vado del Tufo intersezione via Piave a Frosinone. Ferito un giovane alla guida di una minicar. Il veicolo si è ribaltato. È successo prima delle 9. Sul posto il personale medico che ha trasportato il ragazzo in ospedale per le cure del caso, le forze dell'ordine per i rilievi di rito e per stabilire la dinamica dell'incidente. Necessario anche l'intervento dei vigili del fuoco. Il tratto di strada è stato chiuso per consentire le operazioni di soccorso.