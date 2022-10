Lunedì, come sempre, pochi contagiati ma anche due morti. I positivi sono 40, meno rispetto ai due precedenti lunedì, chiusi a 91 (il 10 ottobre) e a 73 (il 3 ottobre).

Comunicati i decessi di una donna di 84 anni di Frosinone e di un uomo di 88 anni di Fiuggi. Era dal 6 agosto che non si registravano due vittime nella stessa giornata. La scorsa settimana, peraltro, si è chiusa senza vittime come non succedeva dal periodo dal 13 al 19 giugno. Continua la discesa dell'incidenza per 100.000 abitanti, arrivata a 476,10, mentre il, tasso di positività si ferma al 10,99%. In ripresa, però, i ricoverati che salgono a 40. Non erano così alti dal 15 agosto.

La giornata

Sono 19 i comuni della provincia di Frosinone a registrare almeno un nuovo caso di positività, nessuno, però, supera le dieci unità. Apre la lista Anagni con 7 contagiati, a seguire Aquino e Isola del Liri con 4, Ceccano con 3, Alatri, Monte San Giovanni Campano, Pontecorvo, Santopadre e Serrone con 2, Arpino, Castro dei Volsci, Fiuggi, Frosinone, Ripi, San Giovanni Incarico, San Vittore del Lazio, Sora, Supino e Veroli con 1.

I decessi

Sono due le vittime segnalate nella giornata di ieri. Si tratta di una donna di 84 anni di Frosinone e di un uomo di 88 di Fiuggi. Non si registravano vittime dal 6 ottobre. L'intera ultima settimana, infatti, si era conclusa a zero dopo i tre di quella prima ancora. Una settimana senza vittime non si aveva dal 13 al 19 giugno.

Il trend

L'ultima settimana (2.322 casi totali) è stata la prima a segnare una diminuzione dei casi (-10%) dopo quattro rialzi consecutivi. Negli ultimi sette giorni, invece, si hanno 2.271 positivi a 324,43 di media per un meno 12,62% rispetto ai sette giorni precedenti. Lunedì scorso, sempre in rapporto ai sette giorni precedenti, segnava, invece, un più 22,77%, quello prima ancora un più 38,16%, il 26 settembre un più 11,47% e il 9 settembre un più 4,50%. A ottobre si contano 5.544 contagiati alla media di 326,11. Finisse così il mese, sarebbe il dato più alto degli ultimi due chiusi a 208,90, settembre, e a 244,09, agosto. A luglio, invece, era andata decisamente peggio con una media di 690,09. A ottobre 2021, infine, la media era di 20,67 in un periodo in cui non aveva ancora fatto capolino Omicron.

Gli indicatori

L'incidenza per 100.000 abitanti su base settimanale prosegue la sua calata, avendo toccato quota 476,10. Siamo sui valori del 5 ottobre. L'incidenza è in fase calante da cinque giorni consecutivi dopo aver raggiunto i 555,35 nella giornata di mercoledì scorso. Il tasso di positività, invece, segna il minimo dell'ultimo periodo con il 10,99%. Il tasso giornaliero non era tanto basso dal 7,14% del 5 settembre. La passata settimana si era conclusa alla media del 19,78%, la migliore delle ultime tre.

I ricoverati e i guariti

Il numero dei ricoverati prosegue la risalita e passa dai 34 di sabato ai 40 di domenica, passando per i 38 di sabato. I ricoveri non erano così alti dai 40 del 15 agosto e dai 43 del 14 agosto. I guariti, invece, sono 69, quarto giorno consecutivo in cui i negativizzati superano i nuovi positivi. La passata settimana sono guarite 2.512 persone contro le 1.988 di quella prima e le 1.459 del periodo a cavallo tra la fine di settembre e l'inizio di ottobre.

I tamponi

Rispetto allo scorso lunedì diminuisce il numero dei test processati da 430 a 364. Tuttavia, va considerata che nel periodo 10-16 ottobre i tamponi effettuati sono stati 11.820, in risalita rispetto agli 11.158 del periodo prima ancora. Si tratta della seconda settimana sopra gli 11.000, l'ultima volta era successo a cavallo tra fine luglio e inizio agosto.

Il bollettino regionale

Nel Lazio su 2.438 tamponi molecolari e 7.115 tamponi antigenici per un totale di 9.553 tamponi, si registrano 1.637 nuovi casi positivi (-1.101) e 5 decessi (+4). Nel bollettino anche 605 ricoverati (+33), 39 terapie intensive (0) e 2.982 guariti. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 17,1%. Sul fronte del vaccino antinfluenzale, informa l'assessore alla sanità del Lazio Alessio D'Amato «ad oggi sono state distribuite oltre 450 mila dosi di vaccino ai medici di medicina generale e pediatri di libera scelta. Sono state registrate oltre 55.000 somministrazioni e sono attivi nella campagna vaccinale 1.828 medici e 108 pediatri».