Approfittano della bella giornata di sole per andare a fare una passeggiata a Santa Serena a Supino, ma nel pomeriggio, quando decidono di fare rientro, non riescono più a trovare la strada per il ritorno. Dopo vari tentativi e capendo di essersi persi, contattano i soccorsi. Protagonisti oggi della disavventura due giovani, un ragazzo e una ragazza recuperati dai vigili del fuoco. È stato necessario l'intervento di un elicottero dei vigili del fuoco per recuperare i due ragazzi per poi tornare alla loro auto e fare rientro a casa.