Nuovo asfalto in diverse strade della zona di Colle Cottorino. Grazie alla sinergia tra amministrazione comunale, con il decisivo impegno dell'assessore ai lavori pubblici e alle manutenzioni Angelo Retrosi, e società di telefonia si sta dando nuovo lustro al quartiere Colle Cottorino. In particolare si stanno asfaltando tutte le strade del cosiddetto braccio sinistro , tra le quali via Platone, via Socrate, via Epicuro e diverse altre