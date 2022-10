Potrebbe essersi trattato di un gesto estremo. Ancora non chiare le cause della morte di un uomo di 57 anni trovato senza vita nel suo appartamento in zona San Bartolomeo a Cassino. Da alcuni giorni non rispondeva ai suoi cari. Quando sono intervenuti purtroppo non c'era più nessuna speranza. Sul posto il 118 e i carabinieri della compagnia di Cassino.