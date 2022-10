Ladri con parrucche bianche tra le case di via degli Uliveti sabato sera a Portella. Sono queste le segnalazioni rimbalzate nel weekend su più gruppi social, con l'invito - sempre valido - di chiamare immediatamente i carabinieri di Sant'Elia indicando ogni movimento sospetto.

Un'altra notte di paura nel territorio santeliano dove i residenti avrebbero segnalato la presenza di tre persone a piedi con parrucche bianche sulla testa.

Un camuffamento strano per dei ladri, anche perché piuttosto vistose. Ma altri residenti della zona Olivella hanno indicato in concomitanza con un paio di colpi in abitazione registrati nei giorni precedenti proprio la presenza di persone con una parrucca bianca. Coincidenza o qualcosa di più? L'attenzione resta massima. E a Sant'Elia come a Cervaro - le zone più calde per i raid ladreschi - così come in ogni altro Comune l'impegno dei cittadini deve restare sempre lo stesso: allertare con prontezza le forze di polizia.