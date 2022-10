Prosegue la diminuzione dei contagi e la curva si trova ormai da mesi in un lungo "plateau". Ieri si è conclusa la settimana numero 137 dall'inizio della pandemia in provincia di Frosinone. Dal primo caso del due marzo 2020 sono trascorsi 959 giorni. I nuovi positivi sono stati 272, su un totale di 1.618 tamponi processati. Il che vuol che il tasso di positività è al 16,18%. Zero decessi. E 495 guariti: un numero importante. I pazienti Covid ricoverati presso i reparti dedicati della rete ospedaliera provinciale sono 38.

La giornata

Ieri 39 contagi a Frosinone, 26 a Veroli, 14 a Ceccano, 12 ad Alatri, 12 a Boville Ernica, 12 a Ferentino, 11 a Cassino, 11 a Roccasecca, 10 a Sora, 8 a Isola del Liri, 7 ad Anagni, 7 ad Arpino, 6 ad Amaseno, 6 a Fiuggi, 6 a Monte San Giovanni Campano, 6 a Ripi, 5 ad Aquino, 5 a Cervaro, 5 a Pontecorvo, 4 a Pico, 4 a Piglio, 3 a Castelliri, 3 a Piedimonte San Germano, 3 a Pignataro Interamna, 3 a Torrice, 3 a Vallecorsa, 3 a Vico nel Lazio. Quindi 2 casi in ciascuno dei seguenti Comuni: Alvito, Arce, Broccostella, Castro dei Volsci, Ceprano, Morolo, Pastena, Patrica, San Giorgio a Liri, San Giovanni Incarico, Trivigliano. Infine, 1 contagio in ognuno di questi centri: Arnara, Atina, Ausonia, Campoli Appennino, Casalvieri, Castrocielo, Fontana Liri, Fumone, Paliano, Picinisco, Sant'Elia Fiumerapido, Serrone, Strangolagalli, Trevi nel Lazio.

Il trend

L'andamento della settimana 137: 91 casi il dieci ottobre, 605 l'undici, 386 il dodici, 392 il tredici, 295 il quattordici, 281 il quindici, 272 il sedici. Per un totale di 2.322 e una media quotidiana pari a 331,71. Nella settimana 136 era andata così: 73 contagi il 3 ottobre, 591 il quattro, 350 il cinque, 481 il sei, 352 il sette, 400 l'otto, 334 il nove. Per un totale di 2.581 e una media giornaliera pari a 368,71. Mentre in quella precedente, la 135, l'andamento era stato questo: 37 il ventisei settembre, 474 il ventisette, 305 il ventotto, 329 il ventinove, 340 il trenta settembre, 310 il primo ottobre, 291 il due. Un totale di 2.086 e una media di 298 nuovi contagi al giorno. L'andamento della settimana numero 134: 63 contagi il diciannove settembre, 305 il venti, 205 il ventuno, 222 il ventidue, 212 il ventitré, 226 il ventiquattro, 241 il venticinque. Per un totale di 1.474 e una media giornaliera di 210,57. Questa invece la situazione della settimana 133: 57 casi il dodici settembre, 288 il tredici, 188 il quattordici, 171 il quindici, 195 il sedici, 195 il diciassette, 199 il diciotto. Per un totale di 1.293 e una media quotidiana di 184,71. Il trend della 132: 19 contagi il cinque settembre, 308 il sei, 180 il sette, 170 l'otto, 190 il nove, 193 il dieci e 145 l'undici. Per un totale di 1.205 e una media giornaliera di 172,14. Settimana numero 131: 37 casi il ventinove agosto, 320 il trenta, 208 il trentuno, 222 il primo settembre, 192 il due, 209 il tre, 192 il quattro. Per un totale di 1.380 e una media di 197,14 al giorno. Nella 130 era andata in questo modo: 56 contagi il ventidue agosto, 371 il ventitré, 235 il ventiquattro, 221 il venticinque, 209 il ventisei, 201 il ventisette, 220 il ventotto. In tutto 1.513, per una media quotidiana di 216,14. I numeri confermano il lungo "plateau" della curva.

La situazione

Nel mese di ottobre ci sono stati 5.504 nuovi contagi in sedici giorni, per una media quotidiana di 344. I decessi sono stati 3. A settembre 6.272 casi (media di 209,06 ogni ventiquattro ore) e 8 decessi. Ad agosto 2022 si sono registrati 7.387 contagi: una media di 238,29 ogni ventiquattro ore. I decessi sono stati 10. A luglio 21.396 contagi. Per una media di 690,19 ogni ventiquattro ore. E 25 decessi. A giugno ci sono stati 8.253 casi (275,1 al giorno di media) e 7 decessi. A maggio 7.729 contagi e 26 decessi. Ad aprile 16.792 casi, per una media quotidiana di 559,73. E 39 decessi. A marzo i contagi sono stati 19.753 (media di 637,19 ogni ventiquattro ore) e le vittime 41. Nel 2022 i contagi sono arrivati a quota 132.488. I decessi 233. Nel 2021 i casi sono stati 28.446 e i decessi 433. Nel 2020 14.682 casi e 266 vittime. L'incidenza di nuovi casi settimanali ogni 100.000 abitanti è scesa a quota 486,79. I pazienti Covid ricoverati in ospedale sono 38, le persone positive in isolamento domiciliare 2.448.

Il bollettino

Nel Lazio 2.738 nuovi casi, con una diminuzione di 551 rispetto al giorno precedente. Un decesso. I ricoverati in totale sono 572, dei quali 39 nelle terapie intensive.

Per quanto riguarda il vaccino antinfluenzale, l'assessore regionale Alessio D'Amato dice: «Ad oggi sono state distribuite oltre 400.000 dosi di vaccino ai medici di medicina generale e ai pediatri di libera scelta. Sono state registrate oltre 27.000 somministrazioni e sono attivi nella campagna vaccinale 1.331 medici di medicina generale e 44 pediatri di libera scelta».