Incidente mortale in autostrada, all'altezza del territorio di Ceprano. Un uomo di 74 anni di Cagliari ha perso la vita, ribaltandosi con la sua auto. Inutili i soccorsi, per l'uomo non c'è stato nulla da fare. La dinamica dell'incidente è al vaglio delle forze dell'ordine. Inevitabili le ripercussioni al traffico veicolare con una lunga coda di 7 km tra Pontecorvo e Frosinone. Autostrade per l'Italia consiglia per chi viaggia in direzione Roma di entrare a Frosinone, mentre per chi proviene da Napoli di uscire a Cassino.