«A Cervaro un po' di pioggia e le strade si allagano». È questa la riflessione fatta dai consiglieri comunali Otello Zambardi, Giuseppe Lambro, Simona Valente, Matteo Canale Parola a seguito degli ultimi temporali che si sono abbattuti sul Cassinate. A fronte degli ennesimi episodi e degli ennesimi disagi registrati i quattro esponenti di opposizione denunciano la mancanza di manutenzione delle strade comunali e la totale assenza di pulizia delle cunette.

«In questi giorni - scrivono - si sono verificati allagamenti in più punti del paese senza che l'amministrazione comunale provvedesse a una accurata e continuativa pulizia dei fossi e cunette di scolo delle acque meteoritiche». Un disagio che vale per diverse zone della città. La lente dei quattro consiglieri di minoranza è rivolta però in particolar modo sulla località Foresta.

«In questa zona - evidenziano - si sono verificati i maggiori disagi e i cittadini lamentano anche l'assenza della pubblica illuminazione soprattutto in via Collegrande e via Tre Ponti».

Ma non solo problemi legati agli allagamenti o alla mancata illuminazione pubblica delle strade. «L'impianto di videosorveglianza ancora tarda ad essere installato sull'intero territorio comunale, nonostante le nostre sollecitazioni e i continui tentativi di furto ai danni delle famiglie di Cervaro. Un paese totalmente allo sbando», concludono Otello Zambardi, Giuseppe Lambro, Simona Valente, Matteo Canale Parola.