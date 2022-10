I casi ora scendono. Si registra una significativa inversione di rotta, rispetto alla passata settimana, dei contagi in provincia di Frosinone. Ieri, ne sono stati comunicati 281, in diminuzione per la terza volta in quattro giorni. E sono decisamente meno rispetto ai 400 di sabato scorso e ai 310 del 1° ottobre. Nel bollettino del sabato ci sono 1.367 tamponi processati, 365 negativizzati, nessun decesso, mentre i ricoverati scendono da 37 a 34. L'incidenza per 100.000 abitanti torna sotto i 500 per la prima volta dal 5 ottobre, mentre il tasso di positività si posiziona al 20,56% leggermente oltre la media settimanale.

La giornata

Frosinone con 38 casi apre la lista dei comuni ciociari. Seguono Veroli a 17, Alatri a 15, Ceccano a 14, Anagni a 12, Cassino, Pontecorvo e Sora a 10, Ferentino e Isola del Liri a 9, Fiuggi a 8, Bovile Ernica, Ripi e Supino a 7, Arpino a 6, Fumone, Monte San Giovanni Campano, Piedimonte San Germano, Pignataro Interamna e Torrice a 5, Pastena, Patrica, Roccasecca, Sgurgola e Vallecorsa a 4, Amaseno, Arnara, Castelliri, Ceprano, Pofi e Vico nel Lazio 3, Aquino, Atina, Castro dei Volsci, Cervaro, Colle San Magno, Falvaterra, Rocca d'Arce, San Giorgio a Liri, San Giovanni Incarico, San Vittore del Lazio, Sant'Elia Fiumerapido e Villa Santa Lucia a 2, Arce, Belmonte Castello, Casalvieri, Colfelice, Esperia, Fontechiari, Morolo, Guarcino, Paliano, Pico, Sant'Andrea del Garigliano, Settefrati, Strangolagalli, Vallerotonda e Villa Santo Stefano a 1.

Il trend

Sono 2.050 i contagi da lunedì alla media di 341,67. Un dato quest'ultimo inferiore al 368,71 della precedente settimana. Invece, negli ultimi sette giorni si contano 2.384 contagi alla media di 340,57, ovvero il 6,07% in meno rispetto ai sette giorni precedenti, quando, invece, si aveva una crescita del 24,96% nel confronto con il periodo 25 settembre-1° ottobre, a sua volta, a più 41,93% rispetto alla settimana prima ancora. Ottobre supera, comunque, i 5.000 casi con 5.232 e 348,80 di media. Al momento sarebbe la seconda media più alta degli ultimi sei mesi.

Gli altri numeri

L'incidenza per 100.000 abitanti cala per il terzo giorno di fila e tocca i 499,79. Prima volta sotto 500 dai 477,78 del 5 ottobre. Il tasso di positività subisce un rialzo nelle ultime 24 ore dal 18,01% al 20,56% portando così la media settimanale al 20,27% che sarebbe la migliore delle ultime tre settimane. I ricoverati scendono da 37 a 34, ma sono a più 8 dall'inizio del mese. Per il secondo giorno di fila si hanno più negativizzati, 365 e 2.017 da lunedì, che nuovi contagiati.