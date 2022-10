Ottobre, il mese rosa. Il mese della prevenzione, della consapevolezza e della lotta al tumore al seno. A ricordare l'importanza di una diagnosi tempestiva e delle opportunità di controllo preventivo, la dottoressa Silvia D'Onofrio, radiologa responsabile del Centro Open di Senologia del gruppo INI. "Per tutto il mese di ottobre nelle strutture del gruppo INI saranno attivi canali specifici di screening per contrastare il tumore al seno. In particolare, presso Città Bianca di Veroli ad ottobre sarà possibile accedere un pacchetto senologico completo più l'esame MOC con tariffe agevolate. Questa idea di prevenzione accessibile varrà non solo per chi effettuerà gli esami in questo mese, ma anche per quelle donne che effettueranno ad ottobre la prenotazione. Una diagnosi precoce, permette di poter agire con terapie meno aggressive, con una maggiore aspettativa di vita e minori rischi di diffusione della malattia."

Una logica di prevenzione e supporto costante, quella messa in campo dal gruppo INI anche con il centro SOS Seno. "Si tratta - ha spiegato ancora la dottoressa D'Onofrio - di una vera e propria linea diretta di urgenza senologica.

Qualsiasi donna che riscontri alterazioni al seno o anomalie, può chiamare il numero dedicato, 0694285239. Da questo passaggio, la problematica viene presa in carico nel giro di 24, 48 ore per eseguire una visita senologica e una ecografia mammaria in modo del tutto gratuito. Qualora venisse appurata la necessità di ulteriori accertamenti, si procede con approfondimenti diagnostici celeri così da indirizzare la paziente in modo chiaro ed efficace."