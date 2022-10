Per il secondo giorno di fila cala l'incidenza per 100.000 abitanti. E la media di questa settimana, per ora, segna un miglioramento rispetto alla precedente. I nuovi casi sono 295, quasi cento in meno in 24 ore, ma anche meno 57 rispetto al passato venerdì. I negativizzati sono 335 mentre crescono da 33 a 37 i ricoverati. Mentre non ci sono decessi. Il tasso di positività resta fermo al 18%, leggermente in calo.

La giornata

Dei 295 nuovi contagiati, Frosinone ne contava ieri 34, Ceccano 24, Alatri 21, Veroli 18, Ferentino 13, Anagni 12, Cassino e Pontecorvo 11, Boville Ernica, Isola del Liri, Ripi e Sora 9, Arnara e Monte San Giovanni Campano 7, Ceprano, Paliano e Roccasecca 6, Arpino 5, Castro ei Volsci e Supino 4, Aquino, Atina, Castrocielo, Colfelice, Fontana Liri, Giuliano di Roma, Pico, Piglio, Trivigliano e Vico nel Lazio 3, Broccostella, Castelliri, Falvaterra, Fiuggi, Morolo, Piedimonte San Germano, San Biagio Saracinisco, San Giorgio a Liri, Sgurgola, Torrice, Vallecorsa e Villa Santa Lucia 2, Acuto, Amaseno, Arce, Campoli Appennino, Castelnuovo Parano, Colle San Magno, Coreno Ausonio, Fontechiari, Fumone, Patrica, Pofi, San Giovanni Incarico, Sant'Elia Fiumerapido, Santopadre, Trevi nel Lazio e Vicalvi 1.

Il trend

Sono 1.769 i casi della settimana a 353,80 di media, meglio dell'intera precedente chiusa a 368,71. Negli ultimi sette giorni i positivi sono 2.503 per un incremento del 2,25% rispetto al periodo precedente.

Gli indicatori

Che l'incidenza per 100.000 abitanti calasse per due giorni di fila non succedeva dal 10 e 11 settembre. Ora è successo di nuovo: ieri il valore era di 524,74, ancora superiore rispetto al 513,21 di venerdì scorso. E oltre anche il dato nazionale di 504.

Il tasso di positività scende dal 18,78% al 18,01% con il dato settimanale al 20,22%, che sarebbe il più basso delle ultime tre settimane.

I ricoverati

Salgono da 33 a 37 i ricoverati, come l'11 ottobre, mentre in negativizzati sono altri 335.

La sentenza

Respinto dal tribunale di Cassino, sezione lavoro, il ricorso di una dipendente Asl sospesa fino a tutto il 2022. La dipendente, che non si è sottoposta all'obbligo vaccinale previsto per gli operatori sanitari, era stata prima posta in smart working. Al termine di quel periodo, non essendo ancora vaccinata, l'Asl l'ha sospesa dal lavoro senza retribuzione fino a dicembre 2022. Il tribunale di Cassino, investito della questione, ha respinto l'istanza della dipendente, condannata anche alle spese.

La cabina di regia

Nel monitoraggio della cabina di regia del ministero della Salute in Italia «si osserva un ulteriore aumento dell'incidenza. La trasmissibilità è in aumento e sopra la soglia epidemica. L'impatto sugli ospedali è limitato ma in aumento. Si ribadisce la necessità di continuare a rispettare le misure comportamentali individuali e collettive previste/raccomandate, l'uso della mascherina, aerazione dei locali, igiene delle mani e ponendo attenzione alle situazioni di assembramento. L'elevata copertura vaccinale, il completamento dei cicli di vaccinazione ed il mantenimento di una elevata risposta immunitaria attraverso la dose di richiamo, con particolare riguardo alle categorie indicate dalle disposizioni ministeriali, rappresentano strumenti necessari a mitigare l'impatto soprattutto clinico dell'epidemia».

Sul fronte dei numeri, l'incidenza è in aumento: da 441 (30 settembre-6 ottobre) a 504 (7-13 ottobre). La fascia di età che registra il più alto tasso di incidenza settimanale per 100.000 abitanti è la fascia 50-59 anni con un'incidenza pari a 643 casi per 100.000 abitanti, in aumento. Rallenta la crescita nelle fasce d'età più giovani, mentre accelera in quelle più avanzate. L'età mediana alla diagnosi è di 54 anni, in aumento rispetto alle settimane precedenti.

Aumenta l'Rt, a 1,30, e superiore al valore soglia. In aumento il tasso di occupazione dei posti letto in terapia intensiva, dall'1,7% al 2,4%. In area medica l'incremento del tasso di occupazione è dall'8,2% al 10%.

Nel Lazio dal 3 al 9 ottobre si sono registrati 24.112 positivi con un incidenza a 421,89 e un Rt a 1,23. Ieri 3.233 positivi e 5 decessi.