Sono arrivati ieri 500 giovani provenienti dalla città di Colonia (Germania) a Frosinone per vivere insieme ai ragazzi e le ragazze della comunità di Nuovi Orizzonti, associazione di diritto pontificio presente in tutto il mondo, un'esperienza di fede profonda. I giovani, accompagnati da S.E Christoph Hegge, Vescovo ausiliare di Münster nonché teologo di fama mondiale e amico della comunità Nuovi Orizzonti, hanno condiviso in pieno spirito e gioia questa giornata, attraverso la preghiera, la musica e alcune testimonianze.

Nei prossimi giorni alcuni dei presenti riceveranno, a Roma nella Basilica Papale di Santa Maria Maggiore, il sacramento della cresima.