I nuovi casi di Covid si vanno assestando. Mercoledì 386 e ieri 392 dopo i 605 di martedì. E l'incidenza dopo 17 giorni consecutivi di risalita scende. Negli ultimi sette giorni la crescita dei positivi si riduce al 5% (l'attuale media di 368 è identica a quella con cui si è chiusa la scorsa settimana), mentre il tasso ieri era al 18,78%, il minimo in dieci giorni. Giù pure i ricoveri da 38 a 33.

La giornata

È Frosinone con 35 il comune con il maggior incremento giornaliero di contagiati. Seguono Veroli 29, Alatri 25, Ceccano 22, Ferentino e Isola del Liri 19, Cassino e Roccasecca 18, Boville Ernica 13, Ceprano 12, Anagni, Monte San Giovanni Campano e Sora 11, Fiuggi e Ripi 9, Patrica e Torrice 8, Arpino, Paliano e Pico 7, Amaseno, Aquino e Pontecorvo 6, Pofi 5, Arce e San Giovanni Incarico 4, Arnara, Atina, Ausonia, Castro dei Volsci, Fontana Liri, Morolo, Piedimonte San Germano, Sgurgola, Strangolagalli, Supino, Trivigliano, Vico nel Lazio e Villa santa Lucia 3, Broccostella, Pescosolido, Piglio, Rocca d'Arce, Sant'Elia Fiumerapido e Torre Cajetani 2, Alvito, Castelliri, Cervaro, Colfelice, Falvaterra, Fontechiari, Gallinaro, Pignataro Interamna, San Giorgio a Liri, Serrone, Vicalvi e Villa Santo Stefano 1.

Gli altri numeri

In sette giorni sono 2.560 i contagiati a 365,71 di media, più 5,09% rispetto al periodo precedente. Giovedì scorso era ancora a più 33,92%. A ottobre sono 4.656 i contagiati (358,15 la media).

L'incidenza per 100.000 abitanti dopo esser risalita in 30 delle ultime 31 occasioni e per 17 volte di fila ieri è diminuita a 536,69, il minimo degli ultimi cinque giorni. Il tasso di positività, in 24 ore, scende dal 19,69% al 18,78%. In calo da 38 a 33 i ricoverati. Continua la risalita dei tamponi, già 7.142 da lunedì. I negativizzati, infine, aumentano di 340 unità per raggiungere quota 1.317 nella settimana.