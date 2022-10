Una festa speciale per Domenico Loffredi, per tutti Santino, organizzata dai suoi familiari per il traguardo raggiunto. Il nonnino residente nella frazione di Porrino ha compiuto 100 anni il 5 ottobre.

In suo onore i parenti hanno organizzato domenica scorsa un momento di condivisione e conviviale nella sua abitazione. Santino ha ricevuto la benedizione di dom Loreto e gli auguri del sindaco Emiliano Cinelli a nome dell'amministrazione comunale e della cittadinanza. Il primo cittadino ha donato una targa al centenario e rose rosse. Grande gioia per il monticiano per la festa in suo onore.

Domenico, divenuto con il passare degli anni "santino" come hanno scritto sugli inviti per la sua festa, ha lavorato per anni nell'edilizia. Ha vissuto la fatica nei campi, i momenti duri della guerra, ma è sempre stato un punto di riferimento per la sua famiglia.

Sempre nel manifesto degli inviti per il traguardo raggiunto compare anche una sua foto che lo ritrae mentre viene chiamato alle armi presso il 52°Reggimento di Spoleto nel 1942.

Domenica scorsa, dunque, grande festa in suo onore nella frazione monticiana. Una mega torta in suo onore per soffiare sulle candeline dei 100 anni.

Un grande esempio anche per le giovani generazioni. A Santino gli auguri dai figli Gina, Marisa e Gianni, da tutti i parenti, amici, dai suoi vicini che non sono mancati all'appuntamento.

Agli auguri per il traguardo raggiunto si unisce anche la nostra redazione.