Si celebra oggi, giovedì 13 ottobre, la Giornata Mondiale della vista. L'evento ha lo scopo di sensibilizzare la popolazione alla prevenzione del bene prezioso della vista attraverso numerose iniziative in programma su tutto il territorio nazionale.

In tale ottica "Ciociaria in Salute" ha organizzato uno screening gratuito, riservato agli over 65, per mercoledì 19 ottobre a Ceccano presso il Castello dei Conti De Ceccano, dalle 15 alle 18.30, finalizzato alla prevenzione del glaucoma. Si tratta di una malattia dell'occhio che consiste in un danno cronico e progressivo del nervo ottico, dovuto all'alta pressione oculare, ed è la prima causa di cecità irreversibile al mondo.

Evento che, come l'intera campagna di prevenzione promossa da Udica Frosinone, si svolgerà in collaborazione con la onlus Iridis e l'Unione Italiana ciechi ed ipovedenti del Capoluogo.

In merito Claudio Cola, responsabile provinciale dell'Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti, ha puntato con decisione sul tasto della prevenzione: "La nostra associazione, insieme a molte altre realtà del territorio, promuove periodicamente una serie di iniziative, tra cui quella odierna, per far comprendere la necessità della prevenzione a tutti i livelli, ivi compresa la cecità".