Il reddito di cittadinanza è una misura che necessita di una revisione per evitare l'insorgenza di alcune storture che, sovente, emergono. Ad esserne convinto è l'onorevole Nicola Ottaviani, due volte sindaco di Frosinone ed eletto nelle file della Lega nel collegio uninominale Cassino - Terracina.

«Diciannovemila euro di danni erariali prodotti da percettori di reddito di cittadinanza che non ne hanno diritto. Lo ribadiamo con convinzione: questa misura, così come è, non funziona. Il rischio che vengano sottratte risorse a chi ne ha davvero bisogno è concreto, soprattutto di fronte a queste vere e proprie frodi contrastate solo grazie all'attento e incessante lavoro delle forze dell'ordine, in questo caso i militari dell'arma dei Carabinieri del comando provinciale di Frosinone, cui va il nostro plauso. È urgente ridefinire questo strumento, che deve sostenere chi ha realmente diritto e non in tasca a personaggi senza scrupoli» ha sostenuto Nicola Ottaviani.