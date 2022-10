Un operaio è morto e uno è rimasto ferito in un incidente sul lavoro ieri a Colle d'Arquata del Tronto, in provincia di Ascoli Piceno. Secondo una prima ricostruzione i due sono precipitati mentre posizionavano una rete di contenimento su un costone. Erano impegnati in un lavoro di riduzione del rischio geologico della strada provinciale di Colle d'Arquata, nella zona del sisma che ha colpito le Marche nel 2016. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, oltre ai vigili del fuoco e i carabinieri, ma per l'uomo non c'è stato niente da fare.