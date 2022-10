Un incidente che ha coinvolto tre auto si è verificato intorno a mezzogiorno in via Anime Sante a Ceccano. Sul posto il personale medico per prestare le prime cure ai feriti e le forze dell'ordine per i rilievi di rito e per stabilire la dinamica dello scontro. I feriti sono stati trasportati in ospedale ma non sembrerebbero essere in pericolo di vita. Alcune delle persone coinvolte nell'incidente si sono rivolte allo studio Petricca. Il tratto di strada è stato chiuso per consentire i soccorsi e la rimozione dei veicoli. Inevitabili le ripercussioni al traffico veicolare. Diverse le persone che hanno raggiunto il luogo dell'incidente anche richiamare dall'arrivo dei soccorsi.